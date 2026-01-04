Kranjska Gora Slalom
“Not much is missing!” Truppe has podium chances
The women's slalom is on the program today in Kranjska Gora. We will be reporting live (ticker below).
Here is the live ticker:
Here are the intermediate results:
"Somehow my chest is getting wider and wider, I'm feeling more and more confident. This is what makes skiing fun," said a jubilant Katharina Truppe in Semmering. She was beaten by two hundredths by fourth-placed Katharina Liensberger - who has unfortunately been out injured for a long time since Friday - but she has 70 points more than the Vorarlberg native in the discipline rankings.
Falch at the top 10 gate, Shiffrin to perfect season
Nathalie Falch is on the rise. From 43rd place in Levi, the Tyrolean improved to eleventh place via 26th and 18th. Franziska Gritsch has also been nominated again for both races, although the 28-year-old has not yet finished in the top 15. However, ÖSV Alpine Director Christian Mitter sees the Tyrolean on the right track: "She is an established World Cup skier."
Mikaela Shiffrin is on her way to a perfect season in the slalom after five victories. Five races are still to come. Theoretically, with a 220-point lead over Camille Rast, the US star could already seal the deal on January 13 in Flachau. On the Semmering she was only nine hundredths ahead of the Swiss. Shiffrin has celebrated three victories in twelve appearances in Kranjska Gora - in the slalom in 2018 and in the giant slalom in 2018 and 2023. Croatian Zrinka Ljutic won the slalom a year ago.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.