“Not much is missing!” Truppe has podium chances

Mikaela Shiffrin is on her way to a perfect season in the slalom after five victories. Five races are still to come. Theoretically, with a 220-point lead over Camille Rast, the US star could already seal the deal on January 13 in Flachau. On the Semmering she was only nine hundredths ahead of the Swiss. Shiffrin has celebrated three victories in twelve appearances in Kranjska Gora - in the slalom in 2018 and in the giant slalom in 2018 and 2023. Croatian Zrinka Ljutic won the slalom a year ago.