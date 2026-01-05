Warum Prinzessin Kate Großbritannien so bewegt

Kate als Gegenmodell zu Herzogin Meghan

Durch ihr Pflichtbewusstsein für die Monarchie und ihre Hingabe zu wohltätigen Zwecken sei Kate zudem ein Gegenmodell zu der inzwischen in Großbritannien wenig geliebten Frau von Prinz Harry (41), Herzogin Meghan (44), die sich nach dem Ausscheiden des Paares aus dem engeren Kreis der Königsfamilie wieder einem Leben in der Welt der Stars zugewandt hat. Nur ein Viertel der Menschen in Großbritannien hat laut YouGov ein positives Bild von Meghan.