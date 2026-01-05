Novak Djokovic greift zu drastischer Maßnahme

Novak Djokovic hat seinen Rücktritt von der von ihm mitgegründeten Spielergewerkschaft Professional Tennis Player Association (PTPA) verkündet. Als Grund nannte der Serbe „Bedenken hinsichtlich Transparenz und Führung innerhalb der Organisation“.
2020 hatte Djokovic die Vereinigung gemeinsam mit dem Kanadier Vasek Pospisil gegründet, die 2025 rechtliche Schritte gegen die Tennisverbände ATP und WTA, den Weltverband ITF und die Integritätsagentur des Sports einleitete. Der Vorwurf: wettbewerbswidrige Beschränkungen und missbräuchliche Praktiken. Zudem prangerte die Spielergewerkschaft den „untragbaren Terminkalender“ an.
Schlussstrich
„Ich bin stolz auf die Vision, die Vasek und ich bei der Gründung der PTPA teilten: den Spielern eine stärkere, unabhängige Stimme zu geben. Doch es ist deutlich geworden, dass meine Werte und meine Herangehensweise nicht mehr mit der aktuellen Ausrichtung der Organisation übereinstimmen“, teilte Djokovic nun überraschend über seine Social-Media-Kanäle mit.
Welche konkreten Themen zum Bruch mit der Gewerkschaft führten, gab Djokovic in seinen Posts nicht an.
