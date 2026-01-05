Vorteilswelt
Bei Reals Kantersieg

Versöhnung? Von wegen! Vini erneut ausgepfiffen

La Liga
05.01.2026 09:22
Vinicius Junior wurde erneut unter Pfiffen ausgewechselt.
Vinicius Junior wurde erneut unter Pfiffen ausgewechselt.(Bild: AP/Miguel Oses)

Trotz des 51-Kantersieges gegen Betis Sevilla hatte ein Madrilene nur wenig Grund zur Freude. Erneut wurde Vinicius Junior bei seiner Auswechslung von den eigenen Fans ausgepfiffen ...

0 Kommentare

Das Verhältnis ist zerrüttet. Bereits vor dem Jahreswechsel hatte der Haussegen zwischen Vinicius Junior und den Fans von Real Madrid schief gehangen. Immer wieder ertönten Pfiffe gegen den Brasilianer, der zum Teil öffentlich ausgetragene Zoff mit Trainer Xabi Alonso sowie die Änderung des Instagram-Profilbilds zu einem Foto in Brasilien-Dress machte sein Übriges. 

Neujahr als Neuanfang? Wohl kaum! Zwar blieb das Stadion am Sonntag bei der Spielervorstellung vor Anpfiff weitgehend stumm, als der Name des Flügelstürmers vorgelesen wurde und auch während der Partie ertönten keine Pfiffe, allerdings änderte sich das in der zweiten Hälfte.

18 Spiele ohne Treffer
Nach der Pause schlichen sich vermehrt Unkonzentriertheiten in das Spiel des 25-Jährigen ein, Alonso reagierte und nahm Vini Jr. – seit 18 Spielen ohne Torerfolg – in der 77. Minute vom Platz. Für ihn kam Franco Mastantuono aufs Feld. Anstelle eines Applauses bekam Vinicius einmal mehr ein Pfeifkonzert zu hören, als der Schlusspfiff ertönte, verschwand der Stürmer direkt in der Kabine. Ob diese Beziehung noch zu retten ist ...

