Versöhnung? Von wegen! Vini erneut ausgepfiffen

18 Spiele ohne Treffer

Nach der Pause schlichen sich vermehrt Unkonzentriertheiten in das Spiel des 25-Jährigen ein, Alonso reagierte und nahm Vini Jr. – seit 18 Spielen ohne Torerfolg – in der 77. Minute vom Platz. Für ihn kam Franco Mastantuono aufs Feld. Anstelle eines Applauses bekam Vinicius einmal mehr ein Pfeifkonzert zu hören, als der Schlusspfiff ertönte, verschwand der Stürmer direkt in der Kabine. Ob diese Beziehung noch zu retten ist ...