18-Jährige stürzte beim Rodeln 15 Meter in Wald ab

Es sollte eine vergnügliche Rodelpartie mit der Familie werden. Doch für eine 18-Jährige aus Deutschland endete Samstagnachmittag der Ausflug nach Gerlosstein in Hainzenberg böse. Gegen 13.30 Uhr geriet die junge Frau bei der Talfahrt mit ihrer Rodel von der Bahn ab. In der Folge stürzte sie 15 Meter über steiles Gelände in den Wald ab.