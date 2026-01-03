18-Jährige stürzte beim Rodeln 15 Meter in Wald ab

Ein Familienausflug im Zillertal endete für eine junge Frau Samstagnachmittag im Krankenhaus. Die 18-Jährige war mit ihrer Rodel in Gerlosstein (Tirol) in einen Wald abgestürzt und schwer verletzt worden.
Es sollte eine vergnügliche Rodelpartie mit der Familie werden. Doch für eine 18-Jährige aus Deutschland endete Samstagnachmittag der Ausflug nach Gerlosstein in Hainzenberg böse. Gegen 13.30 Uhr geriet die junge Frau bei der Talfahrt mit ihrer Rodel von der Bahn ab. In der Folge stürzte sie 15 Meter über steiles Gelände in den Wald ab.
Mittels Tau geborgen
Bei dem Absturz zog sich die Deutsche laut Polizei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung musste die Schwerverletzte vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und ins Krankenhaus Schwaz geflogen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.