Mit Startnummer 70

Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte

Ski Alpin
04.01.2026 12:37
Noa Szollos
Noa Szollos(Bild: GEPA)

Das ist historisch! Israel darf dank Noa Szollos erstmals über Weltcuppunkte jubeln.

Mit Startnummer 70 hatte Noa Szollos beim Slalom in Kranjska Gora sensationell die Qualifikation für den zweiten Durchgang geschafft. Mit ihrem 22. Platz sorgte sie für eine kleine Sensation.

Noa Szollos
Noa Szollos(Bild: GEPA)

In der Entscheidung war die Überraschungsdame auf Sicherheit bedacht und fiel ein wenig zurück. Dennoch: Mit ihrer großartigen Leistung sorgte die in Ungarn geborene Athletin für die ersten Weltcuppunkte für Israel in der Weltcup-Geschichte.

Sportliche Familie
In den 1990er Jahren war bereits ihr Vater Peter im alpinen Ski-Zirkus unterwegs. Seine größten Erfolge waren der 18. Platz bei einem FIS-Rennen und die Teilnahme bei der WM 1993. Ihre zwei Brüder Barnabas (Ski alpin und Skicross) und Benjamin (Ski alpin) starten ebenfalls für Israel.

