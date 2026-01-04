Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte

Sportliche Familie

In den 1990er Jahren war bereits ihr Vater Peter im alpinen Ski-Zirkus unterwegs. Seine größten Erfolge waren der 18. Platz bei einem FIS-Rennen und die Teilnahme bei der WM 1993. Ihre zwei Brüder Barnabas (Ski alpin und Skicross) und Benjamin (Ski alpin) starten ebenfalls für Israel.