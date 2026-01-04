ÖSV-Dame: „Habe selten so einen Slalom gesehen!“

„Ich habe selten einen Slalom gesehen mit so wenig Kurven“, brachte es Kathi Huber auf den Punkt. Die Kurssetzung beim ersten Durchgang in Kransjka Gora sorgte für Gesprächsstoff.
„Da war so viel Tempo drinnen, wenn du da nicht das hundertprozentige Vertrauen hast, dann wird es brutal schwer“, meinte Katharina Huber im Gespräch mit der „Krone“ im Ziel, betonte jedoch auch: „Fahren muss man, was dasteht. Das ist auf jeden Fall keine Ausrede!“
„Tore flogen um die Ohren“
Kurssetzer war übrigens der Vater von Lara Colturi. Die für Albanien startende Athletin konnte den Vorteil jedoch nicht nutzen, schied nach einem Sturz aus. „Es war brutal gerade, oben hattest du so viel Tempo, da flogen dir die Tore um die Ohren. Ich hatte selten so viel Speed im Slalom“, staunte auch Katharina Truppe, die aus ÖSV-Sicht am besten mit dem Kurs zurechtkam und zur Halbzeit auf Rang fünf lag.
Es war ein Lauf, der ÖSV-Kollegin Katharina Gallhuber viel Überwindung kostete: „Weil ich eher die Kurvenfahrerin bin.“ Was auffiel: Einige Läuferinnen schafften es bis zum steilen Zielhang, auf Tuchfühlung zur Spitze zu sein. Am Ende setzte sich jedoch die Klasse der Topläuferinnen – vor allem von Camille Rast (SUI) und Mikaela Shiffrin (USA) – durch.
