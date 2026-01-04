ÖSV-Dame: „Habe selten so einen Slalom gesehen!“

„Tore flogen um die Ohren“

Kurssetzer war übrigens der Vater von Lara Colturi. Die für Albanien startende Athletin konnte den Vorteil jedoch nicht nutzen, schied nach einem Sturz aus. „Es war brutal gerade, oben hattest du so viel Tempo, da flogen dir die Tore um die Ohren. Ich hatte selten so viel Speed im Slalom“, staunte auch Katharina Truppe, die aus ÖSV-Sicht am besten mit dem Kurs zurechtkam und zur Halbzeit auf Rang fünf lag.