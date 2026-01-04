Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ort mit „Plan C“

Selbsthilfe gegen Inn nach uferlosen Debatten

Tirol
04.01.2026 10:00
Mit „Legosteinen“ aus Beton will Bürgermeister Gang eine Siedlung auf rund 1,2 Kilometern Länge ...
Mit „Legosteinen“ aus Beton will Bürgermeister Gang eine Siedlung auf rund 1,2 Kilometern Länge schützen.(Bild: zVg)

Bis in die 2030er Jahre hinein gibt es im Unterland keinen umfassenden Hochwasserschutz. Die Gemeinde Kramsach muss einen selbst aufgeschütteten Damm abtragen, auch das geforderte Ausbaggern des Flusses kommt nach langen Auseinandersetzungen nicht – aber „Plan C“?

0 Kommentare

Vor 20 Jahren hieß es in etlichen Unterländer Orten „Land unter“. Nach Schäden von 143 Millionen Euro begann das Land, einen Schutz vor einem 100-jährlichen Hochwasser auszuarbeiten. Gefühlte 1000 Pläne und Sitzungen später steht in den Sternen, wann der Inn und seine Launen den Anrainern nicht mehr gefährlich werden können. Im Unteren Unterinntal wurde zumindest ein Wasserverband aus Gemeinden (Kramsach bis Angath), Tiwag, ÖBB, Asfinag usw. gegründet, der das Jahrhundertprojekt vorantreibt.

Rattenberg hat einen mobilen Hochwasserschutz (Vordergrund). Das gegenüberliegende Kramsach ...
Rattenberg hat einen mobilen Hochwasserschutz (Vordergrund). Das gegenüberliegende Kramsach nicht.(Bild: Andreas Moser)

Gleich zweimal mit Wünschen „baden“ gegangen
Bis dahin heißt es: Rette sich, wer (es selbst) kann. Kramsach ging damit gleich in doppelter Hinsicht „baden“. „2019 haben wir in der Notsituation einen Damm aufgeschüttet“, blickt BM Andreas Gang (FPÖ) zurück. 2023 trug dieser dazu bei, dass der Ortsteil Badl (168 Haushalte, rund 430 Bewohner) das Inn-Hochwasser haarscharf überstand. Der Erddamm war aber ohne alle nötigen Genehmigungen errichtet worden. Nach einem längeren Hickhack – von der BH bis zum Landesverwaltungsgericht – stand kürzlich fest: Der Damm muss abgetragen werden! Da half auch eine Petition im Landtag nichts.

Der Inn und seine Sohle wurden, auch mit Drohnen, vermessen. Ein Ausbaggern zum Hochwasserschutz ...
Der Inn und seine Sohle wurden, auch mit Drohnen, vermessen. Ein Ausbaggern zum Hochwasserschutz bringe nichts, hieß es danach von den Experten.(Bild: Clavis)

Innsohle unter der Lupe – gebaggert wird nicht
Daneben verlangte Gang eine Vermessung der Innsohle. Ein Ausbaggern könne die Gefahr mindern, so die Annahme. Im Sommer flogen im Dienst der Wissenschaft auch Drohnen am Inn, an 78 Punkten wurden exakte Profile des Flusses erstellt.

Zitat Icon

Der Damm war 2019 eine Notmaßnahme, sie hat sich 2023 bewährt. Wir beeinspruchen das Abtragen nicht, wenn die neue Lösung kommt.

Bürgermeister Andreas Gang

Bild: Gemeinde Kramsach

Das Anfang Dezember verbreitete Ergebnis war aus Kramsacher Sicht eine bittere Pille: „Eine immer wieder geforderte Geschiebeentnahme hätte keine nachhaltige Rückhaltewirkung.“ Im Gegenteil: Orte flussabwärts würden durch mögliche höhere Wassermengen mehr gefährdet. Und: Das entnommene 80.000 m³ Material (die geforderte Menge) wäre vom Fluss rasch wieder verfüllt.

“Legostein-Projekt“, dafür kein Einspruch mehr
Der FPÖ-Dorfchef blieb kämpferisch und hat „Plan C“ in der Tasche: Er besteht aus 750 Kilo schweren „Legosteinen“ aus Beton, die am Ufer auf 1,2 Kilometern Länge positioniert werden sollen. „Griffbereit“ für Bagger bei Gefahr. „Nach Dreikönig habe ich dazu einen Termin beim Kufsteiner Baubezirksamt“, berichtet er von positiven Vorgesprächen bis hin zu Bezirkshauptmann und LH Mattle.

Lesen Sie auch:
Paul Koller (Geschäftsführer Wasserverband), Kurt Berek (Bezirkshauptmann Kufstein), Michael ...
Unterinntal-Pläne
So werden 1000 Gebäude vor Hochwasser geschützt
04.07.2025
In Schwaz und Kramsach
Zivilschutzwarnung: „Bleiben Sie in Ihren Häusern“
28.08.2023

Das Aufatmen über die Alternativlösung im Ortsteil Badl dürfte hörbar sein, dort stieg der Inn im August 2023 binnen Stunden um 3,6 Meter. Mit den „Legosteinen“ soll das Niveau im Schnitt um zehn Zentimeter höher liegen als mit dem Damm. Auf einen weiteren Einspruch gegen dessen Abtragung will die Gemeinde verzichten.

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
245.288 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
204.127 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
173.977 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf