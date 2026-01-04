Selbsthilfe gegen Inn nach uferlosen Debatten

Gleich zweimal mit Wünschen „baden“ gegangen

Bis dahin heißt es: Rette sich, wer (es selbst) kann. Kramsach ging damit gleich in doppelter Hinsicht „baden“. „2019 haben wir in der Notsituation einen Damm aufgeschüttet“, blickt BM Andreas Gang (FPÖ) zurück. 2023 trug dieser dazu bei, dass der Ortsteil Badl (168 Haushalte, rund 430 Bewohner) das Inn-Hochwasser haarscharf überstand. Der Erddamm war aber ohne alle nötigen Genehmigungen errichtet worden. Nach einem längeren Hickhack – von der BH bis zum Landesverwaltungsgericht – stand kürzlich fest: Der Damm muss abgetragen werden! Da half auch eine Petition im Landtag nichts.