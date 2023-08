Zivilschutzwarnung: „Bleiben Sie in Ihren Häusern“

Die Hochwasser-Situation in Tirol ist weiterhin prekär! Aufgrund der steigenden Pegelstände am Inn und der kritischen Situation im Bereich der Steinbrücke wurde am Montagnachmittag vonseiten der Gemeinde-Einsatzleitung der Stadt Schwaz eine Zivilschutzwarnung ausgelöst! Eine solche gilt mittlerweile auch für Kramsach.