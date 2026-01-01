Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beifahrerin verletzt

Lenker (35) erfasste Auto, das auf Straße wendete

Tirol
01.01.2026 21:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)

Ein böser Unfall ereignete sich am Dienstag auf der Fernpassstraße im Gemeindegebiet von Pflach im Tiroler Außerfern. Ein Pkw-Lenker (41) wendete auf der Straße und wurde dabei vom Pkw einer Einheimischen (35) erfasst. Die Beifahrerin (38) wurde erheblich verletzt.

0 Kommentare

Der 35-jährige Einheimische war mit seinem Pkw auf der Fernpassstraße in Richtung Reutte unterwegs. Ein 41-jähriger deutscher Pkw-Lenker führte ebenfalls auf der Straße ein Wendemanöver durch. Am Beifahrersitz befand sich eine 38-jährige Deutsche. 

In weiterer Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Frau wurde dabei erheblich verletzt und mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert.

Durch den Unfall musste die Straße für gut eine Stunde zunächst voll, und später einspurig gesperrt werden. 

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
187.804 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
184.092 mal gelesen
Archivbild
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
161.405 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf