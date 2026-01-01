Lenker (35) erfasste Auto, das auf Straße wendete

Ein böser Unfall ereignete sich am Dienstag auf der Fernpassstraße im Gemeindegebiet von Pflach im Tiroler Außerfern. Ein Pkw-Lenker (41) wendete auf der Straße und wurde dabei vom Pkw einer Einheimischen (35) erfasst. Die Beifahrerin (38) wurde erheblich verletzt.
Der 35-jährige Einheimische war mit seinem Pkw auf der Fernpassstraße in Richtung Reutte unterwegs. Ein 41-jähriger deutscher Pkw-Lenker führte ebenfalls auf der Straße ein Wendemanöver durch. Am Beifahrersitz befand sich eine 38-jährige Deutsche.
In weiterer Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Frau wurde dabei erheblich verletzt und mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert.
Durch den Unfall musste die Straße für gut eine Stunde zunächst voll, und später einspurig gesperrt werden.
