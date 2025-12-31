Police investigate
Boy hit by firecracker and seriously injured
An eleven-year-old boy from Tyrol will remember this New Year's Eve with horror. The boy was seriously injured by a firecracker on Wednesday afternoon. The police are investigating because the firecracker was apparently thrown at the boy.
Despite bans and warnings about fires, the New Year's Eve firecrackers had already started during the day in many Tyrolean towns. At around 3 pm, a serious incident occurred in Wörgl in which an eleven-year-old was seriously injured.
Injuries to ear and leg
According to the police, the boy was walking along Madersbachweg in the area of house number one. "A previously unknown perpetrator threw a firecracker at the eleven-year-old," said the investigators, describing the incident. The boy suffered injuries to an ear and a leg in the explosion.
Investigations are underway to identify the perpetrator. Information can be sent to the Wörgl police on 059133/7221.
