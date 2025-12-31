Auto überschlug sich: Lenker floh von Unfallstelle

Kurioser Unfall am Dienstagabend im Tiroler Wörgl! Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker geriet ins Schleudern und überschlug sich mit seinem Auto. Dieses blieb auf dem Dach liegen, vom Fahrer fehlt jedoch jede Spur.
Ein mysteriöser Unfall gibt der Polizeiinspektion in Wörgl Rätsel auf. Ereignet hatte sich der Vorfall am Dienstag gegen 20.15 Uhr im Bereich „Wörgler Boden“.
Dort dürfte der Lenker eines Fahrzeuges die Kontrolle über sein Auto verloren und gegen einen Stein neben der Fahrbahn geprallt sein. Das Auto – das in Polen zugelassen ist – dürfte sich dabei überschlagen haben und blieb auf dem Dach liegen.
Lenker floh von Unfallstelle
„Beim Eintreffen der Polizeistreife an der Unfallstelle konnte kein Lenker angetroffen werden“, heißt es seitens der Polizei. Eine Fahndung verlief bislang negativ. Weitere Erhebungen sind im Gange.
