Bewohnerin (32) bemerkte Feuer und schlug Alarm

Brand auch im Zillertal

Bereits am Tag zuvor mussten auch die Einsatzkräfte in Hippach-Schwendberg ausrücken. Gegen 16 Uhr nahm dort ein 45-jähriger Einheimischer in einem Mehrfamilienhaus Brandgeruch wahr. Er setzte umgehend den Notruf ab. Die Feuerwehr lokalisierte das Feuer im Keller im Bereich einer Heizungsanlage.