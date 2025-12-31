Bewohnerin (32) bemerkte Feuer und schlug Alarm

Eine 32-jährige Tirolerin verhinderte in der Nacht auf Mittwoch in Wörgl wohl Schlimmeres! Sie bemerkte, dass in ihrem Einfamilienhaus Feuer ausgebrochen war und schlug Alarm. Bereits am Dienstag musste die Feuerwehr in Hippach ausrücken.
Einen brenzligen Einsatz hatte die Feuerwehr Wörgl in der Nacht auf Mittwoch zu verzeichnen. Kurz nach Mitternacht dürfte eine Zwischendecke eines Einfamilienhauses gebrannt haben.
Eine 32-jährige Bewohnerin wurde wach und bemerkte gegen 2 Uhr Rauchentwicklung bzw. das Feuer und weckte ihre Angehörigen. „Nachdem eigene Löschversuche gescheitert waren, wurde ein Notruf abgesetzt“, schildert die Polizei.
Nachdem eigene Löschversuche gescheitert waren, wurde ein Notruf abgesetzt.
Die Polizei
Die Feuerwehr Wörgl war schließlich erfolgreich und konnte das Feuer bekämpfen. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Die Familie blieb unverletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand dürfte der Brand durch ein technisches Gebrechen im Bereich eines Ofens, bzw. eines Kamins entstanden sein.
Brand auch im Zillertal
Bereits am Tag zuvor mussten auch die Einsatzkräfte in Hippach-Schwendberg ausrücken. Gegen 16 Uhr nahm dort ein 45-jähriger Einheimischer in einem Mehrfamilienhaus Brandgeruch wahr. Er setzte umgehend den Notruf ab. Die Feuerwehr lokalisierte das Feuer im Keller im Bereich einer Heizungsanlage.
Sie konnten den Brand rasch löschen. Verletzt wurde auch hier zum Glück niemand. Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch unbekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.