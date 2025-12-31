Vorteilswelt
85. Geburtstag

Ein Poet mit harter Schale und weichem Kern

Steiermark
31.12.2025 14:00
Markante Erscheinung, markante Kunst: herms FRITZ
Markante Erscheinung, markante Kunst: herms FRITZ(Bild: Jürgen Radspieler)

Der steirische Grafiker, Dichter, Musiker und Lehrer herms FRITZ feiert demnächst seinen 85er. Zeit, den umtriebigen Allrounder, der sich auch bei kritischen Themen nie ein Blatt vor den Mund genommen hat, zu würdigen.

ls einer der bedeutendsten Plakatkünstler unserer Zeit ist der am 7. Jänner 1941 in Graz geborene herms FRITZ ja eine lebende Legende. Seine Grafiken und Designs für den steirischen herbst, Jazzveranstalter gamsbART, aber auch für das Jazzfest Leibnitz, die Zeitschrift „sterz“, das Literaturhaus Graz und viele andere mehr wurden mit internationalen und österreichischen Preisen überhäuft.

Legendäres Plakat für gamsbART
Legendäres Plakat für gamsbART(Bild: Herms Fritz)

Doch das war dem in Geistthal bei Voitsberg aufgewachsenem Allrounder, der nach der Schule erst eine Lehre als Bau- und Kunstschlosser abschloss und schließlich an der Grazer Kunstgewerbeschule/Abteilung Grafik seine Berufung fand, nicht genug.

Seine Mundartgedichte und -texte sind mittlerweile ebenso bekannt wie seine Grafiken. Das ist zu einem Teil der hingebungsvollen Interpretation von Johannes Silberschneider geschuldet, zum anderen der Vertonung, die herms FRITZ mit seinen Bandkollegen für die lautstarke „Styrian Trash Gruppe“ Krahfeda vorgenommen hat. Sein brachialer Humor und die direkten Ansagen kommen in den Gedichten wie auch den Songs perfekt zur Geltung. Sowohl die Lesungen mit Silberschneider als auch die schräg-wilde Musik kann man übrigens auf CD nachhören.

Das Cover für seinen Gedichtband „Bia & Marülln“ (Verlag Bibliothek der Provinz)
Das Cover für seinen Gedichtband „Bia & Marülln“ (Verlag Bibliothek der Provinz)(Bild: Herms Fritz)

Nicht nur Künstler, auch ein guter Lehrer
Neben dem Entwerfen, Zeichnen, Schreiben und Musikmachen hat herms FRITZ auch noch die Zeit gefunden, sein künstlerisches Schaffen zu teilen und sein Wissen an Schüler und Studenten weiterzugeben. Von 1973 an bis 1998 war er als Lehrer für Design und künstlerische Gestaltung an der „Höheren Technischen Lehranstalt Ortweinschule“ tätig, von 2001 bis 2008 dann für die Abteilung Informationsdesign an der Fachhochschule Joanneum in Graz.

Das aktuelle Heft „Natürlich“ vereint wieder Bilder und Gedichte
Das aktuelle Heft „Natürlich“ vereint wieder Bilder und Gedichte(Bild: Herms Fritz)

Wem beim Lesen des Geburtsdatums am Anfang der Geschichte etwas aufgefallen ist, der hat recht. Am 7. Jänner feiert herms FRITZ seinen 85. Geburtstag. In letzter Zeit ist es jedoch etwas stiller um ihn (und auch von ihm) geworden. Aber nicht ganz. Gemeinsam mit Georg Frena hat er mehrere Hefte im A4-Format herausgebracht, die Gedichte und Bilder vereinen. Jedes einzelne davon ist ein Erlebnis.

Wer sich für die Hefte oder die Tonträger interessiert, kann sich an Georg Frena (georgfrena@gmail.com) wenden.

Porträt von Michaela Reichart
Michaela Reichart
