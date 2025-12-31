Ein Poet mit harter Schale und weichem Kern

Seine Mundartgedichte und -texte sind mittlerweile ebenso bekannt wie seine Grafiken. Das ist zu einem Teil der hingebungsvollen Interpretation von Johannes Silberschneider geschuldet, zum anderen der Vertonung, die herms FRITZ mit seinen Bandkollegen für die lautstarke „Styrian Trash Gruppe“ Krahfeda vorgenommen hat. Sein brachialer Humor und die direkten Ansagen kommen in den Gedichten wie auch den Songs perfekt zur Geltung. Sowohl die Lesungen mit Silberschneider als auch die schräg-wilde Musik kann man übrigens auf CD nachhören.