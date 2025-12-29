Kein Kumpel, aber nah am Team

„Er steht für einen ganz klaren Plan, wie er spielen möchte. Das ist ein großer Pluspunkt. Wenn Klarheit herrscht, greifen die Stärken besser. Zudem ist er jung und hungrig“, sagt Jäger, der für Sturm immer sein Herzblut auf dem Platz ließ. Als Kumpeltyp würde ihn der 31-Jährige aber nicht bezeichnen. „Er ist der Cheftrainer, trotzdem ist er sehr nah an der Mannschaft, hört in sie hinein.“