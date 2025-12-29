Vorteilswelt
So tickt Sturms Neuer

Kein Kumpel, aber nah am Team

Steiermark
29.12.2025 20:00
Altach-Kapitän Lukas Jäger (re.) hat nur lobende Worte für den neuen Sturm-Coach.
Altach-Kapitän Lukas Jäger (re.) hat nur lobende Worte für den neuen Sturm-Coach.(Bild: GEPA)

Die „Steirerkrone“ hörte sich bei ehemaligen Spielern von Fabio Ingolitsch um und fragte: Wie tickt eigentlich der neue Cheftrainer des Meisters? Das sagen zwei ehemalige Sturm-Profis und die Hartberger Tormaschine zum doch überraschenden Nachfolger von Meistertrainer Jürgen Säumel.

Altach-Kapitän Lukas Jäger ist nicht wirklich überrascht, dass sein Ex-Trainer künftig bei Sturm das Zepter schwingt. „Seine Spielphilosophie passt sehr gut zu Sturm. Für ihn ist das eine tolle Chance“, sagt der Mittelfeldrackerer, der zwischen 2020 und 2022 77 Spiele für die Schwarzen bestritt und im Ländle 32 Mal unter Ingolitsch auflief.

„Er steht für einen ganz klaren Plan, wie er spielen möchte. Das ist ein großer Pluspunkt. Wenn Klarheit herrscht, greifen die Stärken besser. Zudem ist er jung und hungrig“, sagt Jäger, der für Sturm immer sein Herzblut auf dem Platz ließ.  Als Kumpeltyp würde ihn der 31-Jährige aber nicht bezeichnen. „Er ist der Cheftrainer, trotzdem ist er sehr nah an der Mannschaft, hört in sie hinein.“

Er steht für einen ganz klaren Plan, wie er spielen möchte. Das ist ein großer Pluspunkt. Wenn Klarheit herrscht, greifen die Stärken besser.

Altach-Kapitän Lukas Jäger

Elias Havel lernte Fabio Ingolitsch in seiner Liefering-Ära kennen.
Elias Havel lernte Fabio Ingolitsch in seiner Liefering-Ära kennen.(Bild: GEPA)

Auch Vesel Demaku, der bei Sturm nie den Durchbruch schaffte, streut seinem Ex-Coach in Altach Rosen: „Guter Trainer, eine gute Entscheidung der Grazer.“

Sturm-Sportchef Michael Parensen hat sich festgelegt.
Schon bald offiziell
Dieser Trainer soll Meister Sturm Beine machen
28.12.2025

Hartberg-Goalgetter Elias Havel, mit zehn Toren Führender der Bundesliga-Schützenliste, kennt den Salzburger aus seiner Liefering-Zeit – 33 Partien (10 Tore) machte er unter dem Neo-Trainer der Schwarzen. „Er steht für die Spielidee, die Sturm und Salzburg verbindet. Als ich ihn damals kennengelernt habe, war er ein recht lockerer Typ, mit dem man auch abseits des Platzes Spaß haben konnte“, erinnert sich der pfeilschnelle Stürmer.

Porträt von Burghard Enzinger
Burghard Enzinger
Steiermark

