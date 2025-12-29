Vorteilswelt
Auto überschlug sich

Alko-Lenkerin (48) kracht in Tirol gegen Betonwand

Tirol
29.12.2025 09:00
Der Wagen der Frau wurde schwer beschädigt.

Schwerer Verkehrsunfall am späten Sonntagabend im Tiroler Zillertal! Eine 48-Jährige krachte mit ihrem Auto gegen eine Betonwand. Dabei überschlug sich der Wagen. Die Frau wurde verletzt. Sie war betrunken.

Gegen 23 Uhr war die Einheimische mit ihrem Wagen auf der B 169 von Kaltenbach kommend in Fahrtrichtung Fügen unterwegs. „Im Gemeindegebiet von Uderns kam die Lenkerin aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine abgeschrägte Betonleitwand“, heißt es seitens der Polizei.

Andere Fahrzeuglenker schlugen Alarm
Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam nach etwa 25 bis 30 Metern auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Nachkommende Fahrzeuglenker setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Die Frau wurde von der alarmierten Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen.

Frau muss mit Anzeige rechnen
Mit erheblichen Verletzungen musste die 48-Jährige ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht werden. „Ein durchgeführter Alkotest bei der Lenkerin war positiv. Sie wird der zuständigen Behörde angezeigt“, erklärt die Exekutive.

Samuel Thurner
