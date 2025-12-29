Alko-Lenkerin (48) kracht in Tirol gegen Betonwand

Gegen 23 Uhr war die Einheimische mit ihrem Wagen auf der B 169 von Kaltenbach kommend in Fahrtrichtung Fügen unterwegs. „Im Gemeindegebiet von Uderns kam die Lenkerin aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine abgeschrägte Betonleitwand“, heißt es seitens der Polizei.