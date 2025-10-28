Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gratis in die Oper

Loge der Bürgermeisterin ist immer gut gebucht

Steiermark
28.10.2025 08:00
Das Grazer Opernhaus
Das Grazer Opernhaus(Bild: Jauschowetz Christian)

Im Sommer bot die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) die Plätze für das Stadtoberhaupt in der Oper und im Schauspielhaus gratis an – und die Grazer greifen zu, wie eine erste Bilanz zeigt.

0 Kommentare

Sechs Logenplätze in der Oper Graz und vier im Schauspielhaus, in bester Lage, direkt neben der Bühne, sind bei jeder Aufführung für die Bürgermeisterin und die Stadtregierung reserviert. Anfang Juli kündigte Elke Kahr (KPÖ) an, dass sie „ihre“ Logen künftig den Grazerinnen und Grazern zur Verfügung stellen wolle, „für die ein Besuch eine finanzielle Hürde wäre“.

Anscheinend traf Kahr damit einen Nerv. Seit Beginn der Spielzeit kamen 164 Personen in den Genuss einer Gratis-Vorstellung. „139-mal wurden Plätze in der Oper gebucht, 25-mal im Schauspielhaus“, sagt Kahr. „Das ist sehr viel. Auch die Vorstellungen von ,Rigoletto’ sind alle schon voll.“ Am Samstag, 15. November, feiert die Verdi-Oper Premiere – man muss also durchaus einiges an Wartezeit einplanen. Einzig im Schauspielhaus schwächelt die Auslastung ein wenig.

Bürgermeisterin Elke Kahr
Bürgermeisterin Elke Kahr(Bild: Jauschowetz Christian)

Mundpropaganda sorgt für volle Logen
„Wir bewerben das nicht, sondern das ist nur Mundpropaganda“, sagt Kahr. Auch soziale Bedürftigkeit ist kein Kriterium. Wer sich zuerst im Büro der Bürgermeisterin meldet, bekommt die Karten. „Jeder, der die Oper und das Theater liebt, hat die Möglichkeit.“ Oft nutzen etwa Seniorengruppen das Angebot, sagt Kahr.

Auf Anfrage habe übrigens auch ihr Vorgänger Siegfried Nagl „seine“ Plätze zur Verfügung gestellt. „Uns freut, dass das so gut angenommen wird. Es ist ja blöd, wenn die Logen leer bleiben.“ 

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
134.651 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
119.519 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
113.127 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf