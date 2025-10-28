Loge der Bürgermeisterin ist immer gut gebucht

Anscheinend traf Kahr damit einen Nerv. Seit Beginn der Spielzeit kamen 164 Personen in den Genuss einer Gratis-Vorstellung. „139-mal wurden Plätze in der Oper gebucht, 25-mal im Schauspielhaus“, sagt Kahr. „Das ist sehr viel. Auch die Vorstellungen von ,Rigoletto’ sind alle schon voll.“ Am Samstag, 15. November, feiert die Verdi-Oper Premiere – man muss also durchaus einiges an Wartezeit einplanen. Einzig im Schauspielhaus schwächelt die Auslastung ein wenig.