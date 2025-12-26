120 Florianis kämpften gegen Flammen in Wohnhaus

Im Bezirk Liezen in der Steiermark kam es am Freitagmorgen zu einem Großbrand: 120 Einsatzkräfte kämpften gegen ein Feuer in einem Einfamilienhaus. Es entstand enormer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.
Kurz nach 4 Uhr morgens mussten zahlreiche Einsatzkräfte im Bezirk Liezen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Landl ausrücken. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Dach in Vollbrand und die Bewohner versuchten, das Feuer mit Feuerlöschern zu löschen.
Straße wurde gesperrt
Insgesamt kämpften acht Feuerwehren aus dem Bezirk Liezen mit rund 120 Einsatzkräften gegen die Flammen. Im Bereich des Einsatzes musste eine Straße für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand. Das Landeskriminalamt Steiermark übernimmt die Brandursachenermittlung.
