120 Florianis kämpften gegen Flammen in Wohnhaus

Straße wurde gesperrt

Insgesamt kämpften acht Feuerwehren aus dem Bezirk Liezen mit rund 120 Einsatzkräften gegen die Flammen. Im Bereich des Einsatzes musste eine Straße für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand. Das Landeskriminalamt Steiermark übernimmt die Brandursachenermittlung.