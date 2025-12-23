Asylwerber (16) in Bruck als Einbrecher entlarvt

In der Nacht zum 12. Oktober 2025 ereigneten sich in Bruck an der Mur laut Polizei mehrere Einbruchsdiebstähl in Fahrzeuge bzw. Kellerabteile. Ein unbekannter Täter stahl dabei unter anderem ein E-Bike, brach einen Pkw auf und erbeutete ein Ladegerät. Weiters versuchte der Täter in mehrere Kellerabteile einzudringen. Dadurch entstand ein relativ hoher Sachschaden.