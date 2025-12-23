Asylwerber (16) in Bruck als Einbrecher entlarvt

Aufgrund akribischer Spurensicherung konnte ein 16-jähriger Syrer jetzt ausgeforscht werden. Er soll Mitte Oktober in Bruck an der Mur in mehrere Kellerabteile eingebrochen haben.
In der Nacht zum 12. Oktober 2025 ereigneten sich in Bruck an der Mur laut Polizei mehrere Einbruchsdiebstähl in Fahrzeuge bzw. Kellerabteile. Ein unbekannter Täter stahl dabei unter anderem ein E-Bike, brach einen Pkw auf und erbeutete ein Ladegerät. Weiters versuchte der Täter in mehrere Kellerabteile einzudringen. Dadurch entstand ein relativ hoher Sachschaden.
Aufgrund akribischen Spurensicherung und Spurenauswertung konnte jetzt ein 16-jähriger Asylwerber aus Syrien überführt werden. Der Verdächtige wurde an seiner Wohnsitzadresse im Bezirk Klagenfurt-Land von der Polizei angetroffen und einvernommen. Er war vollinhaltlich geständig und wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.
