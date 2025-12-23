Vorteilswelt
Täter wurde geschnappt

Mann (49) in Fußgängerzone bewusstlos getreten

Niederösterreich
23.12.2025 09:20
Der 22-Jährige flüchtete, wurde aber von der Polizei geschnappt (Symbolbild)
Der 22-Jährige flüchtete, wurde aber von der Polizei geschnappt (Symbolbild)(Bild: sos)

Wilde Szenen spielten sich in der St. Pöltner Innenstadt ab. Ein 22-Jähriger trat so lange auf einen Mann ein, bis dieser regungslos am Boden lag. Der Täter wurde von der Polizei verhaftet. 

Für einen 22-Jährigen klickten nach einer brutalen Attacke in St. Pölten die Handschellen: Denn dem Slowaken war scheinbar so gar nicht nach Vorweihnachtsfrieden zumute. Bereits am 15. Dezember soll er gegen 22.30 Uhr in der Fußgängerzone auf einen 49-Jährigen eingetreten haben.

Tritte gegen Kopf und Oberkörper
Mehrmals malträtierte der 22-Jährige sein Opfer mit Tritten gegen den Kopf und auch den Oberkörper. Sogar auch dann noch, als der Verletzte bereits regungslos am Boden lag. Erst als er einen Passanten wahrnahm, ließ er von dem 49-Jährigen ab. Das Opfer musste ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert werden. Es erlitt einen Knochenbruch. 

Täter nach Attacke in Haft
Der 22-Jährige flüchtete zunächst, konnte aber kurze Zeit später von der Polizei am Bahnhof gestellt und festgenommen werden. Der Slowake wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
