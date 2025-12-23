Mann (49) in Fußgängerzone bewusstlos getreten

Tritte gegen Kopf und Oberkörper

Mehrmals malträtierte der 22-Jährige sein Opfer mit Tritten gegen den Kopf und auch den Oberkörper. Sogar auch dann noch, als der Verletzte bereits regungslos am Boden lag. Erst als er einen Passanten wahrnahm, ließ er von dem 49-Jährigen ab. Das Opfer musste ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert werden. Es erlitt einen Knochenbruch.