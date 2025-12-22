Auto landete in Stainz komplett demoliert im Wald

Zwei weitere Schuss-Tatorte in Hollabrunn entdeckt
Verbindung noch unklar
Einen Schutzengel so kurz vor Weihnachten gab es Montagfrüh nach einem Unfall bei Stainz (Bezirk Deutschlandsberg): Denn obwohl ein Pkw völlig demoliert im Wald landete, gab es keine Verletzten.
Kurz vor 0.30 Uhr wurde die Feuerwehr Rassach in der Nacht auf Montag zu einer Fahrzeugbergung auf der L617, der Mettersdorfer Straße, im Stainzer Ortsteil Herbersdorf alarmiert. Ein Fahrzeug war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.
Mittels Seilwinde wurde das Fahrzeug von den Einsatzkräften der FF Rassach und der FF Stainz geborgen. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Nach rund einer Stunde konnten alle wieder ins Rüsthaus einrücken. Neben den Feuerwehrkräften waren auch die Rettung und die Polizei vor Ort.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.