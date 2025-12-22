Auto landete in Stainz komplett demoliert im Wald

Mittels Seilwinde wurde das Fahrzeug von den Einsatzkräften der FF Rassach und der FF Stainz geborgen. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Nach rund einer Stunde konnten alle wieder ins Rüsthaus einrücken. Neben den Feuerwehrkräften waren auch die Rettung und die Polizei vor Ort.