"This is not cheating!"
Nasty accusations at the World Championships: Littler defends Suljovic
After England's Joe Cullen made serious accusations against the Austrian after his defeat against Mensur Suljovic, Luke Littler, the number one in the darts world, has now also spoken out. "It's not cheating," said the Englishman in defense of the 53-year-old Viennese's style of play.
Mensur Suljovic's run of success at the World Darts Championship continues! On Sunday, Austria's figurehead defeated England's Joe Cullen, seeded number 32, 3:1 after trailing in the first set. Now, on December 27th, the hammer duel with defending champion Luke Littler awaits in round three.
Angry post from Cullen
The fact that Suljovic repeatedly waited a long time before his throws and sometimes celebrated exuberantly after winning legs annoyed Cullen. "I don't think I'm the only one who feels that way. The old guard will say it's part of the game, but however you put it, it's FRAUD," wrote the 36-year-old after the game via "X". Postscript: "That's not darts!"
Littler defends Suljovic
It was certainly a game that was a talking point. Littler couldn't understand the excitement surrounding Suljovic. "It's not cheating, that's just the way he plays," said the superstar about his next opponent.
Private chat reveals
Incidentally, Littler and Suljovic had already spoken to each other before the World Darts Championship. "He sent me a message on Instagram before the tournament: 'Good luck, see you in round three,'" Littler revealed. "I just wished him good luck back. And now the time has come!"
This article has been automatically translated,
read the original article here.
