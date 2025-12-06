Diebe von Skiern und Co. starten in neue Saison

Hinweise erbeten

Die zwei Männer waren zwischen 20 und 30 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung mit Kapuze und einer Maske. Nun hofft die Polizei auf Mithilfe aus der Bevölkerung und bittet um Hinweise. Diese nimmt die Dienststelle in Sölden unter der Telefonnummer 059133/7108 entgegen.