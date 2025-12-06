Vorteilswelt
Erster Fall in Sölden

Diebe von Skiern und Co. starten in neue Saison

Tirol
06.12.2025 15:00
(Bild: Christof Birbaumer)

Mit dem Start in die neue Wintersaison nehmen auch die Ski- und Snowboard-Diebe ihre „Arbeit“ wieder auf. In Sölden im Tiroler Ötztal wurde der erste Coup gemeldet. 

0 Kommentare

Zugeschlagen haben die noch unbekannten Diebe am Freitagabend gegen 23 Uhr. „Sie drangen in einen unversperrten Skikeller eines Beherbergungsbetriebes an der Dorfstraße in Sölden ein“, heißt es von den Ermittlern. Die Beute des Duos: Ein Paar Alpinski samt Skistöcken sowie ein Snowboard. 

Hinweise erbeten
Die zwei Männer waren zwischen 20 und 30 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung mit Kapuze und einer Maske. Nun hofft die Polizei auf Mithilfe aus der Bevölkerung und bittet um Hinweise. Diese nimmt die Dienststelle in Sölden unter der Telefonnummer 059133/7108 entgegen.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Tirol

krone.tv

