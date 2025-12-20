Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Museum auf Rezept

„Kultur ist ein Medikament ohne Nebenwirkungen“

Steiermark
20.12.2025 17:00
Ansicht der Wolfgang-Hollegha-Ausstellung in der Neuen Galerie Graz
Ansicht der Wolfgang-Hollegha-Ausstellung in der Neuen Galerie Graz(Bild: Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek)

Eine Initiative aus Vorarlberg hat kürzlich für Aufsehen gesorgt: Ärzte können nun einen Museumsbesuch verschreiben, was bei Patienten Stress reduzieren soll. In der Steiermark wird das Projekt „aufmerksam beobachtet“.

0 Kommentare

„Wissenschaftliche Studien zeigen, dass der Besuch kultureller Einrichtungen das Wohlbefinden steigert, Stress reduziert und das Immunsystem stärkt“ – so begründete das Vorarlberg Museum Anfang November eine Kooperation mit der örtlichen Ärztekammer, die über das westlichste Bundesland hinaus für Aufsehen sorgte: Das Museum stellt 1000 Freikarten zur Verfügung, die niedergelassene Ärzte im Ländle verschreiben können.

Ein „sanfter Impuls zur Stärkung der seelischen Gesundheit“, der gut ankommt: „Aktuell stehen wir bei rund 600 vergebenen Karten“, sagt Projektleiterin Kathrin Dünser. Bevor das Kontingent aufgestockt wird, will man evaluieren und Sponsoren suchen.

Zitat Icon

Ich sehe diese Initiativen sehr positiv. Sie zeigen, dass Gesundheit nicht nur im Spital oder in der Ordination entsteht.

Kultur- und Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl

Bild: Christian Jauschowetz

Auch in der Steiermark beobachtet das Team des Universalmuseum Joanneum sehr aufmerksam bestehende Pilotprojekte, sagt Kulturlandesrat – und Arzt – Karlheinz Kornhäusl (ÖVP). „Ich halte es für wichtig, solche Ansätze ernsthaft zu prüfen und weiterzuentwickeln. Wir wollen von diesen Erfahrungen und der Evaluierung profitieren und darauf aufbauend Entscheidungen treffen.“ Festlegen will man sich also noch nicht. Kornhäusl verweist aber auf ein Projekt am LKH Graz II, Standort Süd: Im „Living Museum“ können Patienten ihre Kreativität entfalten und zu Künstlern werden.

Lesen Sie auch:
Walter Feldbacher (Kurator der Ausstellung), Thomas Felfer (Kurator der Ausstellung), Bettina ...
Museum für Geschichte
Graz: Als die Steirer nach Kärnten aufbrachen ...
10.12.2025

Empfehlungen sind längst Praxis
„Social Prescribing“ – also die Praxis, statt Medikamenten Aktivitäten zu verordnen – sei unter Ärzten längst gang und gäbe, wenn auch oft nicht explizit, sagt Kornhäusl. „Studien belegen, dass kulturelle Teilhabe positive Effekte auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und das allgemeine Wohlbefinden hat. Kultur ist damit ein wirksames ,Medikament‘ ohne Nebenwirkungen.“

Eine medizinisch induzierte Verschreibung setze aber eine Diagnose voraus – „das ist für jeden Patienten eine individuelle Entscheidung, die seriös nur der behandelnde Arzt treffen kann“.

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
283.371 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
149.517 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
133.956 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf