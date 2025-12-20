„Kultur ist ein Medikament ohne Nebenwirkungen“

Auch in der Steiermark beobachtet das Team des Universalmuseum Joanneum sehr aufmerksam bestehende Pilotprojekte, sagt Kulturlandesrat – und Arzt – Karlheinz Kornhäusl (ÖVP). „Ich halte es für wichtig, solche Ansätze ernsthaft zu prüfen und weiterzuentwickeln. Wir wollen von diesen Erfahrungen und der Evaluierung profitieren und darauf aufbauend Entscheidungen treffen.“ Festlegen will man sich also noch nicht. Kornhäusl verweist aber auf ein Projekt am LKH Graz II, Standort Süd: Im „Living Museum“ können Patienten ihre Kreativität entfalten und zu Künstlern werden.