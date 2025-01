Salzburgs Problem mit illegalen Zockerhöllen

Illegale Automaten im Hinterzimmer, Menschen die tausende Euros in Spielhöllen verlieren, Razzien in Lokalen – in den vergangenen Jahren war Salzburg ein echter Zocker-Hot-Spot. Im Jahr 2023 wurden 239 illegale Glücksspielautomaten in Salzburg beschlagnahmt. Mehr als die Hälfte bundesweit!