Niederösterreichs Spickzettel für nächste Pandemie

Der erste Lockdown war sinnvoll

„Das ist nicht wieder gut zu machen dieses politische Versagen“, schimpft am Dienstag FPÖ-Landesrat Martin Antauer im Bezug auf das Verhalten gegenüber den Jüngsten. Der Bericht der NÖ-Landesregierung sei aber zumindest ein „Schritt in Richtung Wahrheit und Wiedergutmachung“. Im St. Pöltener Gasthaus Roter Hahn wurde das 90 Seiten Pandemie-Fazit vor den Medien offenbart. Mitverfasser Jurist Jörg Hausberger stellte fest: „Wirklich sinnvoll war nur der erste Lockdown Anfang März.“ Immerhin mussten die damaligen Regierungsmitglieder auch Zeit gewinnen, um im nächsten Schritt richtig zu handeln.