Rakete explodierte: 12-Jähriger schwer verletzt

Bei Überprüfung explodiert

Obwohl es noch einen Monat bis Silvester dauert, ist dies alleine in NÖ der zweite schwere Böller-Unfall mit verletzten Jugendlichen binnen kurzer Zeit. Bereits Mitte November war im St. Pöltner Kaiserwald ein 15-Jähriger schwer verletzt worden. Nachdem dieser zuvor noch gemeint hatte, er sei mit dem Böller der Kategorie F3 beworfen worden, so gestand er später, einen zuvor nicht explodierten Feuerwerkskörper überprüft zu haben.