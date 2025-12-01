Rakete explodierte: 12-Jähriger schwer verletzt

Schwerer Unfall mit Silvesterraketen im Bezirk Wiener Neustadt: Ein Feuerwerkskörper war sofort explodiert und hat einen 12-Jährigen am linken Arm schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.
Der Bursche hatte Freitagabend mit seinem Bruder (14) mit den Böllern hantiert. Nach dem schweren Unfall hatte der 14-Jährige sofort die Einsatzkräfte verständigt. Der Bursche wurde noch vor Ort erstversorgt und danach in das AKH nach Wien geflogen. Wo die beiden die pyrotechnischen Gegenstände besorgt und welche Klassifizierungen diese hatten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
Bei Überprüfung explodiert
Obwohl es noch einen Monat bis Silvester dauert, ist dies alleine in NÖ der zweite schwere Böller-Unfall mit verletzten Jugendlichen binnen kurzer Zeit. Bereits Mitte November war im St. Pöltner Kaiserwald ein 15-Jähriger schwer verletzt worden. Nachdem dieser zuvor noch gemeint hatte, er sei mit dem Böller der Kategorie F3 beworfen worden, so gestand er später, einen zuvor nicht explodierten Feuerwerkskörper überprüft zu haben.
Die Polizei appelliert daher, beim Umgang mit Feuerwerkskörpern höchste Vorsicht walten zu lassen, diese nur im österreichischen Fachhandel zu kaufen und Altersgrenzen sowie Gebrauchsanweisungen zu beachten.
