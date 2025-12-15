Wie ein Baugerüst zu einem Gesamtkunstwerk wird

Ein Autokino der besonderen Art kann man in den kommenden Wochen in St. Pölten erleben. Denn ein Baugerüst an einer Hauptverkehrsachse im Stadtteil Oberwagram wird in den Abendstunden zur 700 Quadratmeter großen Leinwand für XXL-Lichtspiele.
Wer in den kommenden Wochen in der Landeshauptstadt abends den Kreisverkehr in Oberwagram passiert, kann sich auf ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis freuen. Denn eindrucksvolle Big-Size-Lichtprojektionen verwandeln das angrenzende Alpenland-Wohnbauprojekt in ein Gesamtkunstwerk.
Kunst im öffentlichen Raum
Die technische Umsetzung kommt von Helping Heads. Mit einem leistungsstarken Großprojektor werden Bilder von Kunstwerken, aber auch gesellschaftliche Botschaften von einem gegenüber liegenden Firmengebäude auf das Baugerüst geworfen.
Größtes Projektionsprojekt
„Das ist nicht unsere erste, aber bestimmt größte Gebäudeprojektion, die wir in St. Pölten je umgesetzt haben“, sagt Helping-Heads-Chef Kurt Berger. Und Isabella Stickler, Obfrau der Baugenossenschaft Alpenland, erklärt: „Wir setzten damit ein starkes Zeichen für kulturelle Impulse im öffentlichen Raum.“ Zu sehen sind die „Lichtspiele“ bis Mitte Februar täglich von 18 bis 22 Uhr.
