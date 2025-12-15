Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

XXL-Projektion

Wie ein Baugerüst zu einem Gesamtkunstwerk wird

Niederösterreich
15.12.2025 12:00
Plötzlich flattert ein riesengroßer Schmetterling durch die Nacht.
Plötzlich flattert ein riesengroßer Schmetterling durch die Nacht.(Bild: Kurt Berger)

Ein Autokino der besonderen Art kann man in den kommenden Wochen in St. Pölten erleben. Denn ein Baugerüst an einer Hauptverkehrsachse im Stadtteil Oberwagram wird in den Abendstunden zur 700 Quadratmeter großen Leinwand für XXL-Lichtspiele.

0 Kommentare

Wer in den kommenden Wochen in der Landeshauptstadt abends den Kreisverkehr in Oberwagram passiert, kann sich auf ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis freuen. Denn eindrucksvolle Big-Size-Lichtprojektionen verwandeln das angrenzende Alpenland-Wohnbauprojekt in ein Gesamtkunstwerk.

Kunstwerke und gesellschaftliche Botschaften werden auf das Gerüst projiziert.
Kunstwerke und gesellschaftliche Botschaften werden auf das Gerüst projiziert.(Bild: Kurt Berger)

Kunst im öffentlichen Raum
Die technische Umsetzung kommt von Helping Heads. Mit einem leistungsstarken Großprojektor werden Bilder von Kunstwerken, aber auch gesellschaftliche Botschaften von einem gegenüber liegenden Firmengebäude auf das Baugerüst geworfen.

Größtes Projektionsprojekt
„Das ist nicht unsere erste, aber bestimmt größte Gebäudeprojektion, die wir in St. Pölten je umgesetzt haben“, sagt Helping-Heads-Chef Kurt Berger. Und Isabella Stickler, Obfrau der Baugenossenschaft Alpenland, erklärt: „Wir setzten damit ein starkes Zeichen für kulturelle Impulse im öffentlichen Raum.“ Zu sehen sind die „Lichtspiele“ bis Mitte Februar täglich von 18 bis 22 Uhr.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
178.809 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
165.795 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
121.007 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf