Wie ein Baugerüst zu einem Gesamtkunstwerk wird

Größtes Projektionsprojekt

„Das ist nicht unsere erste, aber bestimmt größte Gebäudeprojektion, die wir in St. Pölten je umgesetzt haben“, sagt Helping-Heads-Chef Kurt Berger. Und Isabella Stickler, Obfrau der Baugenossenschaft Alpenland, erklärt: „Wir setzten damit ein starkes Zeichen für kulturelle Impulse im öffentlichen Raum.“ Zu sehen sind die „Lichtspiele“ bis Mitte Februar täglich von 18 bis 22 Uhr.