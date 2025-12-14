Vorteilswelt
„Bei jedem Wetter“

Ein Dankeschön an die Tiroler Zeitungszusteller

Tirol
14.12.2025 07:00
Ein voller Erfolg war der Infoabend der Zeitungszusteller.
Ein voller Erfolg war der Infoabend der Zeitungszusteller.

Bei mehreren Infoabenden im ganzen Bundesland standen all jene im Mittelpunkt, die Nacht für Nacht für uns unterwegs sind. Die Zeitungszustellerinnen und Zusteller haben dabei so einige spannende Geschichten zu erzählen.

0 Kommentare

Bei Regen, bei Schnee, in eisiger Kälte. Mit dem Auto, mit dem Scooter oder auch zu Fuß. Während andere in Morpheus Armen liegen, sind sie unterwegs, um unseren geschätzten Abonnenten die Zeitung zu bringen. 360 Tage im Jahr. Ab 3 Uhr früh. Wenn der Tiroler und die Tirolerin dann mit jedem Schluck Kaffee etwas mehr zurück ins Leben finden, sind sie schon längst wieder weg. Doch bei den Infoabenden der Tirol Logistik hat man die vielen verschiedenen Gesichter der Nachteulen gesehen, wie etwa kürzlich im Innsbrucker Restaurant Auis.

Matlschweiger, GF Tirol Logistik, dankte den Zustellern.
Matlschweiger, GF Tirol Logistik, dankte den Zustellern.

Jünger, älter, männlich, weiblich, im Dialekt oder mit Akzent – es ist eine bunte Mischung aus insgesamt 38 Staaten, die zu Speis und Trank zusammen gekommen ist. Erzählen können sie viel: Dämmerungs-Begegnungen mit Füchsen, auch der eine oder andere wankende Zeitgenosse mit einem Schnaps zu viel intus wurde schon von ihnen heim gebracht. Roswitha Eller, seit 2009 Zustellerin in Schmirn, brauch ca. zwei Stunden für ihr Gebiet. Sie fängt zeitig an, weil sie auch noch als Verkäuferin arbeitet – dort beginnt der Dienst um 6 Uhr. „Einmal war ein Unfall, das Auto ist fast abgestürzt – beide Madeln sind noch drin gesessen. Sobald eine ausgestiegen wäre, wäre das Auto weg gewesen. Wir haben organisiert, dass der Wagen mit dem Traktor heraufgezogen wird.“ Im Winter, erzählt Roswitha, kann es eisig sein, manchmal sind Straßen gesperrt. Sie gibt trotzdem ihr Bestes, dass die Zeitungen ankommen.

R. Eller und Regionalleiter A. Cabar
R. Eller und Regionalleiter A. Cabar

„Sicherheit geht vor“, mahnt Michael Matlschweiger in seiner Rede zur Vorsicht, denn der Tiroler Winter ist nicht „ohne“. Lieber einmal einen Tag keine Zeitung als ein verletzter Zusteller. Glücklicherweise sind diese aber gesund und gut gelaunt, wie man am Infoabend gesehen hat.

Porträt von Nadine Isser
Nadine Isser
