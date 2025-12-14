Ein Dankeschön an die Tiroler Zeitungszusteller

Jünger, älter, männlich, weiblich, im Dialekt oder mit Akzent – es ist eine bunte Mischung aus insgesamt 38 Staaten, die zu Speis und Trank zusammen gekommen ist. Erzählen können sie viel: Dämmerungs-Begegnungen mit Füchsen, auch der eine oder andere wankende Zeitgenosse mit einem Schnaps zu viel intus wurde schon von ihnen heim gebracht. Roswitha Eller, seit 2009 Zustellerin in Schmirn, brauch ca. zwei Stunden für ihr Gebiet. Sie fängt zeitig an, weil sie auch noch als Verkäuferin arbeitet – dort beginnt der Dienst um 6 Uhr. „Einmal war ein Unfall, das Auto ist fast abgestürzt – beide Madeln sind noch drin gesessen. Sobald eine ausgestiegen wäre, wäre das Auto weg gewesen. Wir haben organisiert, dass der Wagen mit dem Traktor heraufgezogen wird.“ Im Winter, erzählt Roswitha, kann es eisig sein, manchmal sind Straßen gesperrt. Sie gibt trotzdem ihr Bestes, dass die Zeitungen ankommen.