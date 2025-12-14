Bundesheer kommt bei der Jugend durchaus gut an

Ergebnisse im Detail

70 Prozent haben demnach eine positive Haltung zum Bundesheer, ebenso viele sind für die Wehrpflicht. Von den 80,2 Prozent Tauglichen haben sich in NÖ heuer auch 58, 8 Prozent für den Dienst mit der Waffen entschieden, 41,2 Prozent für den Zivildienst. 69 Prozent der Befragten sehen die Musterung als positiv, 80 Prozent die medizinische Untersuchung dabei. 61 Prozent klagten über lange Wartezeiten und wollen die Prozedur von eineinhalb Tage auf einen Tag verkürzen.