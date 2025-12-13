LIVE: Brennsteiner leads! Odermatt clearly beaten

"It went very, very easily, especially in the upper part. In the lower part in the shade, I didn't have the run quite as nice in front of me," said Brennsteiner on ORF. The man from Salzburg celebrated his first World Cup victory two weeks ago in the USA. On a fast-paced course in France, he was even more than a second ahead of Odermatt, who, according to his own words, dosed too much. In the last 15 gates, Brennsteiner, the red jersey wearer, lost a few tenths to his immediate rivals.