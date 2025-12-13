First RTL round
LIVE: Brennsteiner leads! Odermatt clearly beaten
Strong performance by ÖSV ace Stefan Brennsteiner in Val d'Isere. After the first giant slalom run, the Austrian leads ahead of the Norwegian duo Henrik Kristoffersen (+0.28) and Timon Haugan (+0.33). Meanwhile, dominator Marco Odermatt is lurking in fourth place (+0.46). The second run starts at 1 pm.
Stefan Brennsteiner is also showing his early top form on European snow. The winner of Copper Mountain leads after the first run of the giant slalom in Val d'Isere ahead of the two Norwegians Henrik Kristoffersen (+0.28 sec.) and Timon Haugan (+0.33). Swiss top star Marco Odermatt, who has won the last four races on the challenging "Face de Bellevarde" slope, is in fourth place ahead of the second run (+0.46).
Read the live ticker here:
"It went very, very easily, especially in the upper part. In the lower part in the shade, I didn't have the run quite as nice in front of me," said Brennsteiner on ORF. The man from Salzburg celebrated his first World Cup victory two weeks ago in the USA. On a fast-paced course in France, he was even more than a second ahead of Odermatt, who, according to his own words, dosed too much. In the last 15 gates, Brennsteiner, the red jersey wearer, lost a few tenths to his immediate rivals.
The intermediate standings:
The second best Austrian at the halfway point of the fourth giant slalom of the season is Patrick Feurstein in tenth place (+1.15), just ahead of Raphael Haaser (+1.20).
