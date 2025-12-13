Vorteilswelt
Krebs besiegt

Eine Glocke, die neuen Lebensabschnitt einläutet

Niederösterreich
13.12.2025 13:00
Stationsleiterin Astrid Soffried M.Sc, Bereichsleiterin DGKP Heidi Leitgeb, Cancer Nurse DGKP ...
Stationsleiterin Astrid Soffried M.Sc, Bereichsleiterin DGKP Heidi Leitgeb, Cancer Nurse DGKP Yvonne Zabka, Patientin Beatrix Piribauer und Primaria Univ.-Prof. Dr. Birgit Grünberger.(Bild: Doris Seebacher)

Beatrix Piribauer (63), Krankenpflegerin aus Grimmenstein, besiegte den Krebs. Als Zeichen ihrer Heilung durfte sie nun die Chemoglocke läuten – ein Zeichen für Mut und Hoffnung, auch für andere Patienten.

0 Kommentare

Vollgepackt mit Weihnachtsgeschenken erscheint die 63-jährige Grimmensteinerin Beatrix Piribauer diese Woche im Landesklinikum Wiener Neustadt zu ihrer Routinenachuntersuchung. Die kleinen Aufmerksamkeiten sind für jene Mitarbeiterinnen der Tagesklinik, die ihr während ihrer schweren Zeit der Krebserkrankung besonders viel Aufmerksamkeit und Herzlichkeit entgegengebracht haben.

Jetzt ist die Zeit des Hoffens und des Bangens vorbei, denn Piribauer durfte bereits im August die „Chemoglocke“ läuten. Eine Glocke, die seit April auf der Station angebracht wurde, um zu signalisieren, wann jemand seine Chemotherapie abgeschlossen hatte und um anderen Mut zu machen.

Bei der Diagnose mal ordentlich „mit Ohren geschlankelt“
Für die Grimmensteinerin begann der Leidensweg im Jänner mit Leistenschmerzen, festgestellt wurde ein aggressives B-Zell-Lymphom, das sofort behandelt werden musste. „Man sagte mir, der Knochen dort löst sich auf – da hab ich schon mal mit den Ohren geschlankelt“, so Piribauer. Monate mit Chemotherapie folgten. Diese trug sie mit Fassung, auch dank der liebevollen Betreuung sämtlicher Stationsmitarbeiterinnen. „Nur dass mir die Haare bereits nach der zweiten Chemo ausgingen, war für mich als eitler Specht schon schlimm“, lacht sie heute darüber. Denn ihre Einstellung war von Beginn an: „Lieber Krebs, dir geb ich keine Chance“. 

Jetzt beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt – mit Ruhestand und Erholung von der Krebstherapie.

Anleitung zur Chemoglocke: „Ein Klang voller Freude, Erleichterung und Neubeginn“.
Anleitung zur Chemoglocke: „Ein Klang voller Freude, Erleichterung und Neubeginn“.(Bild: Doris Seebacher)
Kürzlich wurde ein neuer Raum für Tagespatienten eröffnet. Insgesamt stehen nun 28 ...
Kürzlich wurde ein neuer Raum für Tagespatienten eröffnet. Insgesamt stehen nun 28 Therapieplätze für Krebspatienten zur Verfügung.(Bild: Doris Seebacher)
Beatrix Piribauer mit Primaria Birgit Grünberger. Piribauer lobt die hervorragende Betreuung des ...
Beatrix Piribauer mit Primaria Birgit Grünberger. Piribauer lobt die hervorragende Betreuung des gesamten Teams.(Bild: Doris Seebacher)
Das Läuten der Chemoglocke symbolisiert für Patienten einen besonderen Moment: Das Ende einer ...
Das Läuten der Chemoglocke symbolisiert für Patienten einen besonderen Moment: Das Ende einer oft zermürbenden Chemotherapie und der Start in ein neues Leben. Piribauer: „Lieber Krebs, dir geb ich keine Chance“, lautete ihr Motto.(Bild: Doris Seebacher)

Seit kurzem steht dem Landesklinikum ein neuer Raum für Chemotherapien in der Tagesklinik zur Verfügung. „Diese Erweiterung war ein wichtiger Schritt, um der wachsenden Zahl an Patienten gerecht zu werden und noch flexiblere sowie angenehmere Behandlungsbedingungen zu ermöglichen“, so Stationsleiterin Astrid Soffried. 

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
