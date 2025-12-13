Eine Glocke, die neuen Lebensabschnitt einläutet

Bei der Diagnose mal ordentlich „mit Ohren geschlankelt“

Für die Grimmensteinerin begann der Leidensweg im Jänner mit Leistenschmerzen, festgestellt wurde ein aggressives B-Zell-Lymphom, das sofort behandelt werden musste. „Man sagte mir, der Knochen dort löst sich auf – da hab ich schon mal mit den Ohren geschlankelt“, so Piribauer. Monate mit Chemotherapie folgten. Diese trug sie mit Fassung, auch dank der liebevollen Betreuung sämtlicher Stationsmitarbeiterinnen. „Nur dass mir die Haare bereits nach der zweiten Chemo ausgingen, war für mich als eitler Specht schon schlimm“, lacht sie heute darüber. Denn ihre Einstellung war von Beginn an: „Lieber Krebs, dir geb ich keine Chance“.