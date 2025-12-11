Tiroler Bildungszentrum war Ziel von Cyberangriff

Der Angriff konnte laut Land von den Experten umgehend unterbrochen werden. Seitens der IT-Experten wurde die Wiederherstellung eingeleitet und Maßnahmen zum weiteren Schutz der IT-Systeme ergriffen. Umgehend nach Bekanntwerden des Angriffs sei ein Passwortwechsel aller betroffener Personen erzwungen worden und vonseiten der IT-Experten die betroffenen Systeme isoliert sowie die Hardware und Software komplett erneuert worden, um die Angreifer gesichert aus dem System auszusperren, teilt das Land mit.