Raser im Ortsgebiet: Holländer ist sein Auto los

Dieser Tirol-Aufenthalt kommt einen Niederländer (34) richtig teuer zu stehen. Der Mann hatte es offenbar sehr eilig und war im Ortsgebiet von Finkenberg im Zillertal um mehr als das Doppelte zu schnell. Das blieb nicht ohne Folgen.
Der 34-jährige Holländer fuhr einer Verkehrsstreife der Polizei direkt in die Arme. Auf der Landesstraße 6 in Finkenberg wurde der Mann bei einer Geschwindigkeitskontrolle erwischt. 117 km/h zeigte das Radargerät an. Erlaubt sind in dem betreffenden Bereich aber lediglich 50 km/h.
„Lenker war geständig“
Der eilige Autofahrer wurde gestoppt. „Der Lenker zeigte sich geständig“, informiert die Polizei. Was anderes dürfte dem 34-Jährigen wohl auch nicht übrig geblieben sein. Er musste seinen Führerschein abgeben. Auch sein Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt.
