Drei Verletzte, hunderte Liter Diesel im Boden

Ein schwerer Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Tiroler Fernpassstraße forderte Donnerstagfrüh drei Verletzte. Darüber hinaus verunreinigten hunderte Liter Diesel aus einem Lkw-Tank die Erde am Unfallort.
Zu dem Unfall kam es gegen 6.20 Uhr im Gemeindegebiet von Heiterwang (Tiroler Bezirk Reutte), als zwei sich entgegenkommende Autolenker zeitgleich Lkw überholen wollten.
In Richtung Süden fuhr ein 59-jähriger Deutscher mit seiner Beifahrerin (58) hinter einem Sattelzug, der von einem Weißrussen (38) gelenkt wurde. In Richtung Norden fuhr ein 26-jähriger Einheimischer hinter einem Lkw-Lenker (44) aus Bulgarien. Beim Überholen der Lastwagen kollidierten die beiden Autos frontal und touchierten auch beide Lkw.
Die beiden überholenden Pkw kollidierten frontal, wodurch auch beide Lkw beschädigt wurden.
Die Polizei in einer Aussendung
Verletzte im Spital, Diesel trat aus
Während deren Lenker mit dem Schrecken davonkamen, wurden die drei Autoinsassen verletzt. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus nach Reutte.
Beim Lkw des 44-jährigen Bulgaren wurde beim Unfall der Dieseltank aufgerissen. Mehrere 100 Liter Treibstoff traten aus und verunreinigten das Erdreich. Ein Fachunternehmen übernimmt die Abtragung und Entsorgung des kontaminierten Bodens.
