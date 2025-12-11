Drei Verletzte, hunderte Liter Diesel im Boden

In Richtung Süden fuhr ein 59-jähriger Deutscher mit seiner Beifahrerin (58) hinter einem Sattelzug, der von einem Weißrussen (38) gelenkt wurde. In Richtung Norden fuhr ein 26-jähriger Einheimischer hinter einem Lkw-Lenker (44) aus Bulgarien. Beim Überholen der Lastwagen kollidierten die beiden Autos frontal und touchierten auch beide Lkw.