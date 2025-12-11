Pkw landet in eiskaltem Teich: Schwierige Rettung

Riesenglück hatte Mittwochabend ein Fahrzeuglenker in der Steiermark: Sein Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache bei Katsch an der Mur von der Fahrbahn abgekommen und in einen Teich gestürzt. Arbeitskollegen eilten dem Verunfallten zu Hilfe.
Mittwochabend wurden die Feuerwehren Katsch an der Mur und Neumarkt in der Steiermark um 22.05 Uhr zu einem technischen Einsatz alarmiert. Ein Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einen Teich gestürzt, hieß es.
„Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt und konnte sich selbst auf das Dach seines Wagens retten. Arbeitskollegen, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, unterstützten ihn und halfen ihm über eine Leiter aus seiner misslichen Lage“, berichtete am Donnerstag Dieter Horn vom Bereichsfeuerwehrverband Murau.
Taucher rückten aus
Die Feuerwehr Katsch an der Mur rückte mit 16 Einsatzkräften aus. Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr Neumarkt mit Kranfahrzeug und fünf weiteren Einsatzkräften nachalarmiert. Zwei Taucher der Feuerwehr Neumarkt sicherten das Fahrzeug im Teich und bereiteten die Bergung vor.
Nach der Stabilisierung durch die Taucher konnte der Pkw mithilfe des Kranfahrzeugs geborgen werden. Während des gesamten Einsatzes traten keine Betriebsmittel aus, sodass keine Umweltgefährdung bestand.
