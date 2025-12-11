Pkw landet in eiskaltem Teich: Schwierige Rettung

„Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt und konnte sich selbst auf das Dach seines Wagens retten. Arbeitskollegen, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, unterstützten ihn und halfen ihm über eine Leiter aus seiner misslichen Lage“, berichtete am Donnerstag Dieter Horn vom Bereichsfeuerwehrverband Murau.