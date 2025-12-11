Alkolenker schleudert gegen Betonabsperrung

Der Fahrer erklärte dem Roten Kreuz, unverletzt zu sein, er unterschrieb einen Revers. Aufgrund seines stark alkoholisierten Zustands wurde ihm der Führerschein unmittelbar vor Ort abgenommen. Die Freiwilligen Feuerwehren Dietmannsdorf und Eibiswald standen mit insgesamt 16 Einsatzkräften im Einsatz und sicherten die Unfallstelle ab.