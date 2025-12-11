Alkolenker schleudert gegen Betonabsperrung

Am Mittwochabend kam es in St. Martin im Sulmtal (Steiermark) zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Pkw-Lenker verlor auf der B74 unter starkem Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein Fahrzeug. Verletzt wurde niemand, der Führerschein wurde noch an der Unfallstelle abgenommen.
Erste Erhebungen ergaben, dass der 41-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Leibnitz von Pölfing-Brunn kommend in Richtung Gleinstätten unterwegs war. lm Bereich Graschach dürfte der Mann aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und erheblicher Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.
Der Pkw schleuderte von der Fahrbahn, drehte sich und kam schließlich mit dem Heck auf einer Betonabsperrung zum Stillstand.
Der Fahrer erklärte dem Roten Kreuz, unverletzt zu sein, er unterschrieb einen Revers. Aufgrund seines stark alkoholisierten Zustands wurde ihm der Führerschein unmittelbar vor Ort abgenommen. Die Freiwilligen Feuerwehren Dietmannsdorf und Eibiswald standen mit insgesamt 16 Einsatzkräften im Einsatz und sicherten die Unfallstelle ab.
