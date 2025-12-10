Bus kollidierte mit Pkw: Fünf Schulkinder verletzt

Weil ein Autofahrer (26) am Grazer Griesplatz vorschriftswidrig eine Spur wechselte, kollidierte er seitlich mit einem Linienbus. Acht Fahrgäste, darunter fünf Schulkinder, wurden beim Unfall leicht verletzt.
Mittwochvormittag kam es Grazer Griesplatz zu einem aufsehenerregenden Unfall, der dann zum Glück doch relativ glimpflich ausging. Gegen 9 Uhr wollte ein Autofahrer aus der Weststeiermark in die Zweiglgasse abbiegen. Dabei wechselte er vorschriftswidrig vom Linksabbiegestreifen über eine Sperrlinie auf die Busspur.
Kinder kamen mit leichten Verletzungen davon
Dort war gerade ein Linienbus der Graz Linien unterwegs, es kam zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Durch die Restgeschwindigkeit des Busses wurde der Pkw einige Meter mitgeschleift. Im Linienbus wurden acht Fahrgäste, darunter fünf Schulkinder, leicht verletzt. Zwei Erwachsene mussten vom Rettungsdienst ins UKH Graz eingeliefert werden. Der Pkw-Lenker und der Bus-Lenker blieben unverletzt.
