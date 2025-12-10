Bus kollidierte mit Pkw: Fünf Schulkinder verletzt

Kinder kamen mit leichten Verletzungen davon

Dort war gerade ein Linienbus der Graz Linien unterwegs, es kam zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Durch die Restgeschwindigkeit des Busses wurde der Pkw einige Meter mitgeschleift. Im Linienbus wurden acht Fahrgäste, darunter fünf Schulkinder, leicht verletzt. Zwei Erwachsene mussten vom Rettungsdienst ins UKH Graz eingeliefert werden. Der Pkw-Lenker und der Bus-Lenker blieben unverletzt.