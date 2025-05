Schadstoff-Falle: Glyphosat-Alarm bei Kichererbsen

Die Produkte von Clever, King‘s Crown und Kitchin enthielten zudem das Pestizid Glyphosat. In Tetrapaks wurde wiederum viel Nickel gefunden. In Bio-Erzeugnissen sei Glyphosat generell nicht nachweisbar gewesen, berichtete der VKI am Donnerstag. Das Schwermetall Nickel gelangt aus dem Boden in Pflanzen und Früchte. Besondere Vorsicht sei für Kinder geboten, sagten die Konsumentenschützerinnen und Konsumentenschützer. Besonders hohe Konzentrationen habe es in den Produkten von Billa Immer Gut, Kitchin und Cirio gegeben.