Schwere Geburt bei Debatte um Klinikum Mistelbach

Aussage gegen Aussage nach einem Spitals-Zukunftsgespräch: Die Weinviertler Gäste der „Interessensgemeinschaft Pro Schwerpunkt Krankenhaus Mistelbach“ bezogen sich vorrangig auf den Übergabevertrag des Klinikums ans Land 2005, wo ein Schwerpunktkrankenhaus mit allen Abteilungen dauerhaft fixiert wurde. Der Tenor der Landesvertreter diesbezüglich: Man könne hier nicht von derselben Voraussetzung wie damals ausgehen. Denn seither sei die Zahl der Ärzte von 194 auf 297 gestiegen, zudem wäre Vieles andere dazugekommen.