In Klingenthal
Young dad Stefan Kraft back in the World Cup
Stefan Kraft returns to the Ski Jumping World Cup as a young dad this weekend in Klingenthal. The triple world champion is set to inspire the ÖSV team, which has been in a mini crisis.
Stefan Kraft is back! The 32-year-old from Salzburg recently skipped the World Cup stages in Ruka (Finland) and Wisla (Poland) to be at the side of his heavily pregnant wife Marisa. Mother and daughter are well after the birth, the triple world champion can go on the long-distance hunt again.
Strength for Ortner
Kraft's comeback also means a small change in the ÖSV team. Kraft takes over the World Cup ticket from Maximilian Ortner. The Carinthian is now expected to secure an additional quota place in the Continental Cup. In addition to Kraft, Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Stephan Embacher, Manuel Fettner and Jonas Schuster will also be competing in Klingenthal.
Extra training in Seefeld and Planica
After the disappointing results in Ruka and Wisla, head coach Andreas Widhölzl gave his "coaching" - the red-white-red super eagles had a few quiet training jumps this week in Seefeld and in Planica, Slovenia. "It's important to keep your focus on yourself. You have to make sure you get out of this slight slump as quickly as possible," explained the 49-year-old Tyrolean.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
