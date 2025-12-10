Young dad Stefan Kraft back in the World Cup

Strength for Ortner

Kraft's comeback also means a small change in the ÖSV team. Kraft takes over the World Cup ticket from Maximilian Ortner. The Carinthian is now expected to secure an additional quota place in the Continental Cup. In addition to Kraft, Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Stephan Embacher, Manuel Fettner and Jonas Schuster will also be competing in Klingenthal.

Extra training in Seefeld and Planica

After the disappointing results in Ruka and Wisla, head coach Andreas Widhölzl gave his "coaching" - the red-white-red super eagles had a few quiet training jumps this week in Seefeld and in Planica, Slovenia. "It's important to keep your focus on yourself. You have to make sure you get out of this slight slump as quickly as possible," explained the 49-year-old Tyrolean.