Bezirksgeschäftsführer bekam fristlose Entlassung

Anonymer Brief gab Hinweis auf Missstände

Was war passiert? Vor einigen Wochen flatterte dem Landesverband der Blaulichtorganisation ein anonymer Brief ins Haus, der auch an diverse Adressen in der Landesregierung adressiert war. Darin wurden mögliche Missstände im Rotkreuz-Bezirk Radkersburg aufgezeigt.