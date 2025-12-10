Schüler-Malwettbewerb für „Zebrakinder“ in Tirol

Das Sujet dafür hat Zotterillustrator Andreas Quella Gratze geliefert. Alle Bilder können in einer digitalen Galerie betrachtet und geliked werden. Monika Rammal vom Verein Zebrakinder sagt dazu: „Die Zebrakinder stehen sinnbildlich für seltene Erkrankungen und erinnern daran, wie wichtig eine Kultur der Vielfalt – besonders auch im schulischen Umfeld – ist. Jeder Mensch ist besonders, jeder ist verschieden – und niemand ist ,anders’. Zur Weihnachtszeit wollen wir die Familie von Venja unterstützen, die ein Go-Fund-Me rausgegeben hat, weil sie einen Rollstuhl braucht. Der Link dazu ist: https://gofund.me/93c4dcea7“.