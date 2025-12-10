Vorteilswelt
Schüler-Malwettbewerb für „Zebrakinder“ in Tirol

Tirol
10.12.2025 13:00
(Bild: Zebrakinder)

Mit einer kreativen Aktion wollen Schülerinnen und Schüler Aufmerksamkeit für Kinder mit seltenen Krankheiten schaffen. Dafür legten sie sich ordentlich ins Zeug. Es entstand ein Adventkalender.

Für sogenannte „Zebrakinder“, also Kinder mit seltenen Krankheiten, haben rund 200 Schülerinnen und Schüler im Zuge eines Zeichenwettbewerbs Bilder eingereicht. Sie wollten damit Aufmerksamkeit kreieren. Das Motto war: „Bunt ist die Freundschaft“. Die 24 bunten Siegerbilder wurden als Adventskalender herausgegeben, jedes teilnehmende Kind hat einen bekommen.

Jeder Mensch ist besonders, jeder ist verschieden – und niemand ist ,anders‘.

Monika Rammal

Das Sujet dafür hat Zotterillustrator Andreas Quella Gratze geliefert. Alle Bilder können in einer digitalen Galerie betrachtet und geliked werden. Monika Rammal vom Verein Zebrakinder sagt dazu: „Die Zebrakinder stehen sinnbildlich für seltene Erkrankungen und erinnern daran, wie wichtig eine Kultur der Vielfalt – besonders auch im schulischen Umfeld – ist. Jeder Mensch ist besonders, jeder ist verschieden – und niemand ist ,anders’. Zur Weihnachtszeit wollen wir die Familie von Venja unterstützen, die ein Go-Fund-Me rausgegeben hat, weil sie einen Rollstuhl braucht. Der Link dazu ist: https://gofund.me/93c4dcea7“.

Außerdem hat Monika Rammal mithilfe von KI den Song „Colourful Christmas“ herausgebracht.

