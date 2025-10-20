Jede Runde zählt! Laufen für erkrankte Zebrakinder

Für Familien, von denen ein Kind von einer seltenen Erkrankung betroffen ist, ist es wichtig zu wissen, dass sie nicht alleine sind. Doch seltene Erkrankungen sind eben genau das – selten –, daher ist eine Vernetzung zu medizinischer und psychologischer Unterstützung sowie anderen betroffenen Familien oftmals schwer einzufädeln.