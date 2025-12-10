Verkühlt? Krank? 1450 anrufen statt abwarten!

Ob am Wochenende, an Feiertagen oder mitten in der Nacht: Unter der Nummer 1450 erreicht man rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr die telefonische Gesundheitsberatung in Wien. Schnell. Verlässlich und ganz ohne Wartezeiten beim Arzt oder im Spital.
Kennen Sie das? Gerade am Wochenende meldet Ihr Kind neben einer laufenden Nase plötzlich starkes Fieber, das einfach nicht sinken will. Ab wann ist das mehr als eine gewöhnliche Erkältung, und wann sollten Sie doch zum Arzt oder direkt in die Ambulanz? Diese und weitere Fragen stellen sich viele in den kalten Wintermonaten.
Während eine normale Verkühlung meist von allein wieder abklingt, kann eine echte Grippe (Influenza) besonders bei kleineren Kindern aber schnell ernst werden und ärztliche Betreuung nötig machen. 1450 versucht, Ihnen genau diese Unsicherheit zu nehmen und hilft Ihnen dabei, Symptome richtig einzuschätzen und im Zweifelsfall sofort den best geeignetsten Weg einzuschlagen. Besonders praktisch, wenn rund um Weihnachten oder Neujahr viele Ordinationen geschlossen haben.
Eine Nummer für alle (Not-)Fälle
Rücken beim Baumschmücken verrissen? Die hartnäckige Verkühlung will einfach nicht verschwinden? Nach dem Festessen rebelliert der Magen oder ist es vielleicht doch etwas Ernstes? Ein Gespräch mit dem geschulten Team von 1450 verschafft in allen Gesundheitsfragen rasch Klarheit und Sicherheit. Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen hören Ihnen zu, beurteilen die Dringlichkeit und empfehlen, welcher Schritt als Nächstes sinnvoll ist. Gemeinsam mit Ihnen wird versucht, die bestmögliche Lösung für Ihren individuellen Fall zu finden.
Außerdem: Per SMS bekommen Sie praktische Gesundheitstipps und Hinweise zu offenen Arztordinationen und Apotheken — auch an Feiertagen — direkt aufs Handy. Falls nötig, bucht 1450 gleich während des Anrufs einen Termin für Sie in einem nahegelegenen Primärversorgungszentrum oder bei Bedarf in einer der vielen angebundenen Spitalsambulanzen in Wien.
Grippezeit: Impfservice über 1450 leicht gemacht
Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit besonders wichtig und gut zu wissen: Auch das Impfservice der Stadt Wien erreichen Sie täglich von 8 bis 22 Uhr über 1450. Sie erhalten Infos zu Impfangeboten, Impfstellen und können direkt Impftermine vereinbaren oder stornieren. Sollte Ihr Wunschtermin gerade ausgebucht sein, schlägt Ihnen das 1450-Team eine nahegelegene Impfordination in Wien vor.
Wenn Sie krank sind, sich unsicher fühlen oder eine allgemeine Gesundheitsberatung wünschen – ein Anruf bei 1450 genügt. Sicher, einfach und rund um die Uhr für Sie erreichbar.