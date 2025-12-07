Kompany lobt: „Das ist österreichische Qualität!“

Konrad Laimer hat mit einem sehenswerten Ferserl-Tor am Samstag Bayerns 5:0-Sieg in Stuttgart eingeleitet und anschließend ein Sonderlob von Trainer Vincent Kompany erhalten. Der Belgier spricht dabei von „österreichischer Qualität“.
Laimer brach die Gäste in Stuttgart schon in der 11. Minute voran. Nach Zusammenspiel mit Michael Olise schob der Rechtsverteidiger den Ball via Ferse durch die Beine von VfB-Keeper Alexander Nübel. Ein sehenswerter Treffer, der sinnbildlich für die anhaltende Top-Form des ÖFB-Legionärs steht.
Schon gegen Berlin versucht
Dafür kassiert er nach dem Spiel auch ein dickes Lob von seinem Trainer. „Ein tolles Zusammenspiel mit Michael und dann macht er das natürlich stark. Das ist österreichische Qualität“, erklärt Kompany bei „Sky“ mit einem Grinsen im Gesicht.
Überrascht sei der Belgier durch das Zaubertor aber nicht worden. „Er hat es schon im Pokal gegen Union Berlin versucht“, so Kompany, der sich mit dem Österreicher freut: „Jetzt hat es aber endlich geklappt.“
