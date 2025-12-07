Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Laimer in Topform

Kompany lobt: „Das ist österreichische Qualität!“

Deutsche Bundesliga
07.12.2025 09:33
Konrad Laimer hat mit seinem Ferserl-Tor gegen Stuttgart für Aufsehen gesorgt.
Konrad Laimer hat mit seinem Ferserl-Tor gegen Stuttgart für Aufsehen gesorgt.(Bild: GEPA)

Konrad Laimer hat mit einem sehenswerten Ferserl-Tor am Samstag Bayerns 5:0-Sieg in Stuttgart eingeleitet und anschließend ein Sonderlob von Trainer Vincent Kompany erhalten. Der Belgier spricht dabei von „österreichischer Qualität“. 

0 Kommentare

Laimer brach die Gäste in Stuttgart schon in der 11. Minute voran. Nach Zusammenspiel mit Michael Olise schob der Rechtsverteidiger den Ball via Ferse durch die Beine von VfB-Keeper Alexander Nübel. Ein sehenswerter Treffer, der sinnbildlich für die anhaltende Top-Form des ÖFB-Legionärs steht. 

Schon gegen Berlin versucht
Dafür kassiert er nach dem Spiel auch ein dickes Lob von seinem Trainer. „Ein tolles Zusammenspiel mit Michael und dann macht er das natürlich stark. Das ist österreichische Qualität“, erklärt Kompany bei „Sky“ mit einem Grinsen im Gesicht.

Überrascht sei der Belgier durch das Zaubertor aber nicht worden. „Er hat es schon im Pokal gegen Union Berlin versucht“, so Kompany, der sich mit dem Österreicher freut: „Jetzt hat es aber endlich geklappt.“ 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Deutsche Bundesliga
Laimer in Topform
Kompany lobt: „Das ist österreichische Qualität!“
Bundesliga im Ticker
Dortmund gegen TSG Hoffenheim – ab 17.30 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Hamburger SV gegen Werder Bremen ab 15.30 Uhr LIVE
Gnadenlose Tor-Show
Baumgartner trifft, Leipzig zerlegt Frankfurt
Deutsche Bundesliga
Laimer zaubert bei Kantersieg, Leverkusen verliert

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine