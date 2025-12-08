Pkw überschlug sich und kam am Dach zu liegen

Passanten halfen Mann aus Wrack

Das Auto des Mannes überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand. Passanten befreiten den Herren aus dem Wrack, der Rettunsgdienst versorgte ihn.

Er wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert. Die 40-Jährige wurde leicht verletzt und im LKH Graz ambulant versorgt.