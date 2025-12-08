Pkw überschlug sich und kam am Dach zu liegen

An der Kreuzung zwischen Elisabethstraße und Merangasse in Graz krachte es am Sonntagmorgen: Das Auto eines 85-Jährigen überschlug sich, er wurde schwer verletzt.
Am Sonntagmorgen gegen 8.15 Uhr fuhr eine 40-jährige Frau auf der Elisabethstraße stadtauswärts. An der Kreuzung mit der Merangasse dürfte sie – so sagten es Zeugen der Polizei – ein Rotlicht übersehen haben. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto eines 85-Jährigen, der die Kreuzung von links querte.
Passanten halfen Mann aus Wrack
Das Auto des Mannes überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand. Passanten befreiten den Herren aus dem Wrack, der Rettunsgdienst versorgte ihn.
Er wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert. Die 40-Jährige wurde leicht verletzt und im LKH Graz ambulant versorgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.