Unbekannte plünderten abgestellten Sattelanhänger

Dreister Diebstahl auf einem öffentlichen Parkplatz in Umhausen in Tirol! Unbekannte stahlen aus einem dort abgestellten Sattelanhänger diverses Lkw-Zubehör. Die Polizei bittet nun um Hinweise.
Die bisher unbekannten Täter verschafften sich bei der sogenannten Öster Mure im Gemeindegebiet von Umhausen (Bezirk Imst) unrechtmäßig Zugang in den auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellten Sattelanhänger und stahlen mehrere Gegenstände.
Mehr als 1000 Euro Schaden
„Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in der Höhe eines niedrigen, vierstelligen Eurobetrages“, heißt es seitens der Polizei. Die Polizei hofft nun auf zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.
Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oetz unter der Telefonnummer 059133/7106-100.
