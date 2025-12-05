Alko-Lenker (69) prallte mit Pkw gegen Felswand

Der 69-jährige Einheimische war gemeinsam mit seiner Frau auf dem Beifahrersitz mit dem Auto auf der Höhenstraße im Ortsgebiet von Innsbruck unterwegs. Auf der Fahrt nach unten kam es aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mehrmals eine Holzwand, die sich unmittelbar nach einer Kehre befindet.