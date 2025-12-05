Alko-Lenker (69) prallte mit Pkw gegen Felswand

Einen heftigen Abflug machte am Donnerstagabend ein Einheimischer (69) mit seinem Pkw in Innsbruck! Er kam von der Straße ab, touchierte eine Holzwand und prallte danach gegen eine Felswand. Er war dabei alkoholisiert.
Der 69-jährige Einheimische war gemeinsam mit seiner Frau auf dem Beifahrersitz mit dem Auto auf der Höhenstraße im Ortsgebiet von Innsbruck unterwegs. Auf der Fahrt nach unten kam es aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mehrmals eine Holzwand, die sich unmittelbar nach einer Kehre befindet.
Lenker bei Aufprall gegen Felswand verletzt
Daraufhin prallte der Mann mit dem Fahrzeug gegen eine Felswand. Er zog sich eine leichte Handverletzung zu, seine Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Rettung führte die Erstversorgung durch, dieser lehnte eine weitere Behandlung jedoch ab.
Damit jedoch nicht genug: Ein durchgeführter Alkomattest mit dem 69-Jährigen verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.
