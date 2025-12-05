Arbeiter (47) stürzte mehrere Meter in die Tiefe

Schwerer Arbeitsunfall am Donnerstagnachmittag in Absam (Bezirk Innsbruck-Land)! Ein Türke (47) stürzte gut drei Meter auf einen Betonboden, weil ein Träger brach. Er wurde ins Spital gebracht.
Der 47-jährige Arbeiter war gegen 13.50 Uhr auf einer Baustelle mit Schalungsarbeiten in einem oberen Stockwerk beschäftigt. Dabei brach ein Träger unter den Schaltafeln, auf dem der Türke stand.
Dieser fiel anschließend rund drei Meter in die Tiefe und prallte auf einen betonierten Boden. „Die auf der Baustelle befindlichen Arbeiter führten unverzüglich Erste-Hilfe-Maßnahmen durch und setzten die Rettungskette in Gang“, berichtet die Polizei.
Erheblich verletzt und ins Krankenhaus gebracht
Der 47-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen und wurde nach der medizinischen Versorgung durch den Notarzt und die Rettung mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Hall aus dem Stockwerk geborgen und anschließend mit der Rettung in den Schockraum des Krankenhauses Innsbruck gebracht.
